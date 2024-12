Prowadził "Śpiewające fortepiany" i był ulubieńcem Polaków, potem porzucił show-biznes. Tak dziś żyje Rudi Schuberth

Polacy go kochali, potem zniknął. Tak dziś żyje Rudi Schuberth

Choć Polacy go pokochali, to w pewnym momencie Schuberth zdecydował się na wycofanie z życia publicznego. W mediach pojawiały się jedynie wzmianki, że otrzymuje emeryturę w wysokości zaledwie 1200 złotych , czym nie był szczególnie pocieszony. Dodatkowo publicznie przyznał, że zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Choć jego świadczenie z ZUS nie powala, to Rudi nie narzeka na sytuację życiową i dziś realizuje się w zupełnie innej dziedzinie. Wspominał o tym "Fakt", który opublikował reportaż z jego gospodarstwa o powierzchni niemal 20 hektarów. Część terenu służy jego rodzinie, a reszta terenu jest udostępniana na potrzeby agroturystyki.

Folwark Otnoga zlokalizowany jest na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Na stronie gospodarstwa opisano go następująco:

Teren, na którym znajdujemy się, jest zróżnicowany krajobrazowo, a charakteryzuje się pagórkowatością, obfitością jezior, rzek, lasów i łąk co sprawia, że jest to idealne miejsce do wypoczynku przez cały rok. Amatorzy wędkowania, grzybobrania, spacerów, jazdy na rowerze, a także koneserzy ciszy i pięknych widoków znajdą tu dla siebie prawdziwy raj na ziemi.