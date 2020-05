Przedsiębiorczy Dawid Woliński sprzedaje "autorskie maseczki" z logotypami słynnych marek! "To LEGALNY RECYKLING" (FOTO)

Nic dziwnego, że projektanci i celebryci zajmujący się na co dzień modą robią, co mogą, by jakoś przetrwać ten trudny okres. Niestety, nawet gdy mają dobre chęci, to nie zawsze spotykają się one z przychylną reakcją Polaków. Boleśnie przekonała się o tym niedawno Izabela Janachowska, która z dumą prezentowała w sieci... koronkowe "maseczki ślubne".