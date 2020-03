Przejęta koronawirusem Ewa Minge apeluje do polityków: "Nie wykorzystujcie autentycznego zagrożenia do celów kampanii"

Spotykają się ludzie w TVP, politycy. Prowadzący próbuje ustalić najważniejsze tematy obecnie w Polsce i na świecie. Wchodzi temat podany przez polityka PiS - koronawirus. I zaczyna dość jasno tłumaczyć ten temat. Wchodzi w to polityk SLD i zaczyna negować potrzebę informacji, potrzebę posiedzenia sejmu w powyższej sprawie. Ocenia to jako wywoływanie paniki, bo jego szef, pan Biedroń, wręcz odwrotnie, uważa, że nic się nie dzieje i nawet zadeklarował, że pojedzie do Chin. Ale nie pojechał, bo kampania trwa. Ogólnie nie szło w początkowej fazie odpolitycznić problemu wirusa, bo wszystko było pod sztandarem kolejnych partii opozycyjnych do rządzącej. I dalej zamiast o wirusie, który nie należy do żadnej partii, pani z Nowoczesnej wywołała kilka afer przeszłych, a na pytanie o stan aktualny w kontekście wirusa nie powiedziała nic. Cóż jestem apolityczna, jak podkreślam, podobnie jak wirus, wiec upraszam państwa polityków w tej sytuacji. Nie wykorzystujcie autentycznego zagrożenia do celów kampanii. Proszę, jak jest taki pomysł, wyjechać do Chin i nie wracać - zaapelowała Minge.