Przekorna Aleksandra Żebrowska zakrywa twarz pieluchą i odsłania pierś. "Cycki jako reklama opon TAK, ale matka karmiąca piersią NIE" (FOTO)

Jaka 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

No coś w tym jest , że gdzie nie spojrzysz tam reklama z babką z biustem na wierzchu . Ale ja nie rozumiem nadal o co ta cała afera . Można spokojnie odejść na bok albo odwrócić się od innych przykryć się dyskretnie pieluszką i zrobić co trzeba . Czasami mam wrażenie , że ludzie w naszych czasach czepiają się wszystkiego byle ojczyma gadać ale prawdziwe problemy ich przerażają to wymyślają jakieś głupoty