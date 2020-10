Przemek Kossakowski oskarżony o hipokryzję przez wsparcie Strajku Kobiet. "Czy osoby, z którymi kręcił pan program, powinny się NIE NARODZIĆ?"

Ania 10 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Czasami te pytania ludzi mnie załamują. "Jesteś z zabijaniem dzieci?", "Co byś powiedziała swojemu dziecku-że też by je usunęła gdyby było chore?". Dwie skrajne sytuacje. Moja mama jest za aborcją jaka do tej pory była w ustawach i nigdy nie zadałam jej tak durnego pytania czy by mnie usunęła, a jeśli nawet by tak było to bym się o tym nie przekonała. To są trudne decyzje. A pytanie do pana Kossakowskiego - aż szkoda komentować. To nie są protesty o wymordowanie chorych dzieci czy zmuszanie do ich usuwania. To protesty o wolną wolę. Ludzie, zacznijcie trochę myśleć, bo czasami to ręce opadają