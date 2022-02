Przemek Kossakowski WYDAJE AUTOBIOGRAFIĘ! Opowie o rozstaniu z Wojciechowską?

Karoll 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

On dla mnie od samego początku był żenujący. Parcie na lubienie niepohamowane. Liczę, że to będzie wycięte, bo te pytania wprowadziły mnie w bardzo duże zakłopotanie - biedak, takie zakłopotanie go dopadło, że aż książkę o sobie musi wydać. Brak słów, co za żenujący człowiek. Żeby popularność na ludziach niepełnosprawnych robić i jeszcze do tego dorobić sztuczną ideologię, to trzeba mieć tupet.