Przemysław Klima szczerze o napiwkach: "Niektórzy przebijają nawet rachunek" (WIDEO)

zgłoś do moderacji

"Otworzenie drzwi, podanie, rozmowa, cała wiedza. Ci ludzie oddają serce dla serwisu. Przygotowują się cały dzień, aby obsłużyć te 40 osób. To jest bardzo ciężka praca (…)"- dodatkowa opłata za serwis. Okay, w takim razie co wlicza się na pensję kelnera?