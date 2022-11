Prześwietlono przeszłość ochroniarza, którego PZPN zatrudnił dla Roberta Lewandowskiego: "Działał w gangu, zarabiał na prostytucji, propagował FASZYZM"

Czy mężczyzna, którego PZPN zatrudnił do ochrony Roberta Lewandowskiego , miał związek z gangiem neonazistów terroryzującego Białystok? Na to pytanie odpowiedzi szukał dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak , który w obszernym materiale przedstawił stawiane Dominkowi G. zarzuty. Zgodnie z jego informacjami, "Grucha" jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Mroczna przeszłość ochroniarza Roberta Lewandowskiego

W swoim materiale Szymon Jadczak ujawnia , jakoby do ochrony Roberta Lewandowskiego PZPN zatrudnił Dominika G. , ps. Grucha , który "zajmował się bójkami oraz uprowadzeniami, zarabiał na prostytucji, a na dodatek propagował faszyzm" . W trakcie przeszukania jego domu policja znalazła i zabezpieczyła materiały o charakterze neofaszystowskim. Do zatrudnienia G. przyznał się Cezary Kulesza , prezes PZPN, jednak zapewnia, że nie wiedział o stawianych mu oskarżeniach.

Prezes PZPN Cezary Kulesza w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem Wirtualnej Polski stwierdził, że zna Dominika G. i uważa, że nadaje się on do roli ochroniarza kadry, jest osobą sprawdzoną, niekaraną . (...) Kulesza zapewnia, że o procesie i zarzutach ciążących na Dominiku G. dowiedział się od dziennikarza WP . Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy osoba, u której znaleziono materiały faszystowskie i która odpowiada za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, powinna reprezentować Polskę i PZPN na mundialu w Katarze - czytamy.

Dziennikarz ujawnił przeszłość ochroniarza "Lewego". "Do niczego się nie przyznaje"

Sprawa "Gruchy" toczy się przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, a materiały o charakterze neofaszystowskim miały trafić w ręce śledczych jeszcze w 2014 roku. Wtedy ochroniarz Lewandowskiego usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Obecnie jego proces wciąż się toczy. Dziennikarz dotarł również do nagrania z zatrzymania G.

Co na to sam zainteresowany? Dominik G. co prawda przyznał w rozmowie z dziennikarzem WP, że postawiono mu zarzuty w białostockim procesie, jednak "potępia tę grupę i że do niczego się nie przyznaje". O zabezpieczonych przez policję materiałach mówi z kolei tak: