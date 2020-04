Przezorni Sara i Artur Borucowie uzupełniają zapasy w maseczkach ochronnych: "Sprzęt do zakupów w dzisiejszych czasach" (FOTO)

Pandemia koronawirusa kompletnie odmieniła codzienność wielu Polaków. Trudno się dziwić, potwierdzonych przypadków zakażenia przybywa z dnia na dzień. Rząd od kilku tygodni wprowadza kolejne ograniczenia w kwestii przemieszczania i gromadzenia się obywateli, a także w działalności placówek handlowych i publicznych. Podczas wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki podkreślał za to, jak istotne obecnie jest zachowanie odpowiedniego dystansu oraz ograniczenie wyjść z domu.

Na temat aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie chętnie wypowiadają się również osoby znane z pierwszych stron gazet. W ostatnim czasie wielu z nich wykorzystuje media społecznościowe, aby apelować do swoich fanów o stosowanie się do zaleceń władz i przestrzeganie zasad higieny.

Do grona celebrytów poważnie zmartwionych koronawirusem należy również Sara Boruc. Jakiś czas temu u żony Artura Boruca pojawiły się objawy niebezpiecznie zbliżone do symptomów COVID-19, nie była ona jednak w stanie wykonać testu na jego obecność. Niedługo później w rodzinie Sary pojawiły się kolejne powody do zmartwień - jej mąż został bowiem poddany kwarantannie.