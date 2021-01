Natalia Klimas przyznaje, że macierzyństwo daje jej w kość: "OGARNIA MNIE SMUTEK I LĘK"

Coraz więcej kobiet decyduje się pokazywać macierzyństwo bez lukru. Do grona kobiet dzielących się bolączkami związanymi z wychowywaniem dzieci dołączają też celebrytki. Żona Michała Żebrowskiego bez owijania w bawełnę przedstawia prawdziwe oblicze posiadania dzieci, wtórują jej inne znane mamy. Na szczerość w tej kwestii pozwala też sobie Natalia Klimas . W ostatnim poście na Instagramie celebrytka opisała niewesoły stan ducha, w jakim się znalazła.

Natalia Klimas w 2018 roku wyszła za mąż za biznesmena Mikołaja Bobera . Para wychowuje dwie córki - półtoraroczną Zuzannę i dwumiesięczną Hanię . W długim poście, który trafiła na Instagram, Klimas dzieli się swoimi trudnymi emocjami związanymi z macierzyństwem. Do wpisu celebrytka dołącza zdjęcie, na którym widzimy ją zmęczoną i smutną.

I nawet chyba nie to mnie najbardziej smuci, tylko to, że chciałabym być spokojniejsza i bardziej opanowana w tej sytuacji, powinnam taka być. Ale nie jestem. Jutro będzie wszystko dobrze. Ale dziś czuję się jak słaba, rozhisteryzowana małolata . Dobranoc - kończy wpis Natalia Klimas.

Wszystkie to mamy... to normalne... ale kto da radę, jak nie my - pisze Marina, mama 2-letniego Liama.