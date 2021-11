Przyjaciel Kamila Durczoka tajemniczo o jego ostatnich chwilach: "Był pełen wigoru. Nie wiem, czy to nie było CZYMŚ WSPOMAGANE"

We wtorek media zdominowały doniesienia na temat okoliczności śmierci Kamila Durczoka , dziennikarza i byłego gospodarza "Faktów" TVN . Choć jego nagła hospitalizacja była dla wielu zaskoczeniem, to wcześniej wyraźnie dawał znaki, że borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego życia niestety nie udało się uratować.

Z rozmów z nim nic nie wskazywało na to, że czuje się źle. Był pełen wigoru i chęci do życia. Nie wiem, czy to nie było czymś wspomagane, bo wiem, że starano się, żeby nie wpadał w depresję, bo wiadomo, że ciążył na nim bagaż doświadczeń, dość trudny do zniesienia dla każdego człowieka, ale był w dobrej formie - tłumaczył dość pokrętnie Czyż.