Przyjaciele martwią się, że Bianca Censori pije za dużo alkoholu, aby poradzić sobie w małżeństwie z Westem. "Chcą ją OCALIĆ"

Margott 18 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Myślę, że jej stroje na ulicę to jest najmniejszy z jej problemów. Jak jej każe wystawiać wszystkie intymności całemu światu, to co, jak i z kim jej każe robić za zamkniętymi drzwiami... A ona cóż, żeby to znieść to się znieczula nie wiadomo czym.