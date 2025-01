Przykra rzeczywistość Agaty Wróbel. "Wokół domu leży mnóstwo worków ze śmieciami". Sąsiedzi próbowali jej pomóc

Ona ma depresję? Ja nie miałem luksusu pozwalania sobie na depresję, bo bym życie dawno temu stracił. Pogarszające się zdrowie, za dużo lat, za długa przerwa w pracy, spadek aż do opieki społecznej (OPS - ośrodek prześladowania społecznego), tam lata szykan i poniżeń, sąsiedzi mnie sprzedali mafii mieszkaniowej, w sądach (sędzia kupiony, druga może pod wpływem nieuczciwego przełożonego) walka na całego o mieszkanie, czyli o życie. Zgodnie z ich planami od lata 2016, a już 2017 na pewno, mnie już wśród żywych nie powinno być, po wcześniejszym odebraniu mi mieszkania i sprzedaniu go za ułamek wartości, z powodu niskiego zadłużenia zaledwie 11 tysięcy wtedy. Niemal cały czas atak z OPS, też ciągłe ataki pismami sądowymi "pod rygorem, pod rygorem". Sąd mógł nic nie robić i 7 tygodni czy nawet 7 miesięcy, ja musiałem odpowiadać na ogół w 7 dni. Bo jeśli nie, to byłby koniec. Mogłem być przybity czy roztrzęsiony, ale to dwa dni i do walki o życie. Przy zasiłkach 270, czy 300 zł, potem 350 miesięcznie na wszystko (plus obiady). A nie 4200zł, jak u tej medalistki. I nie 150 tysięcy zł. Raz cudem, z łaski dali mi 1000 zł. Te z OPS ze 3 razy usiłowały doprowadzić do mojego końca, ostatni raz było to planowane na mniej rok przez dotrwaniem przeze mnie do emerytury! "Trzy lata się bujałeś, ale teraz 3 miesiące i ani zipniesz". Te słowa nie padły, ale taki był wydźwięk. Przetrwałem, 11 lat w skrajnym ubóstwie, dziesiątki (70-80) awiz, a każde mogło oznaczać list polecony z wyrokiem śmirci. Przetrwałem, może i trochę z Bożą pomocą, trochę ludzką, ale jakim kosztem? Zrujnowanego zdrowia i nerwów. Jak często drobnej pomocy nie dostałem, a tak była potrzebna. Niby jeszcze żyję, ale ile jeszcze, nie wiem.