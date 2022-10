Przynajmniej u Piotra Kraśki wszystko w porządku: po joggingu wziął podręcznik do włoskiego i usiadł na miejscu PASAŻERA (ZDJĘCIA)

Kaczor 35 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

Bardzo dobrze przeprowadzili wywiad poruszając istotne kwestie.O ile cenię sobie dziennikarski profesjonalizm Kraśki to niestety inne aspekty dyskwalifikują Go jak dziennikarza a TVN powinien po prostu zerwać z nim współpracę.Jeśli wymagamy od rządzących wysokich standartów i słusznie (choć nie mam żadnych złudzeń co do tych geniuszy z PIS,to przypadki beznadziejne)to nie usprawiedliwia to Kraśki.