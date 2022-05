Psychiatra przedstawia LITANIĘ leków oraz substancji zażywanych przez Deppa i twierdzi, że aktor ma "CECHY SPRAWCY PRZEMOCY"

Anna 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Johnny cudownym mezem nie byl ale jak to jest ze jak on uzywa to narkoman ale jak ona bierze to tylko rekreacyjnie. Jak on w zlosci stuknal szafkami to agresor a ona jak go uderzyla to konstruktywna krytyka. Johnny sie z tego podniesie, nawet jesli przegra. Ona wizerunkowo jest skończona.