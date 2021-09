Johnny Depp broni się w polskich mediach: "Zarzuty o znęcanie są ZAPLANOWANYM OSZUSTWEM"

True 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Zawsze wierzyłam w niewinność Johnnego i to nie dlatego,że go uwielbiam...Poprostu przeczucie.Jego byłe partnerki i świadkowie tych wydarzeń dostrzegali jakim jest dobrym,ciepłym człowiekiem.Oczywiście miał problemy z alkoholem,używkami ale sami możecie dostrzec,że jego wygląd uległ pogorszeniu gdy był z Amber.Ciągle gdzieś wychodzili ...Pili alkohol.Amber też bardzo dużo piła wina .Na filmikach go prowokowała by stracił kontrole nad sobą ...Poprostu trafił na wyrachowaną kobiete ,która chciała go jedynie wykorzystać i skompromitować.Johnny chyba nigdy nie był aż tak bardzo zaślepiony miłością.Zranił byłe partnerki boleśnie ale mimo to byly po jego stronie .Nie mogły uwierzyć w jego przemoc.Amber była toksyczną kobietą.Spotykała sie z innymi facetami,kobietami.Drwiła z Johnnego i go obrażała.Byłam w podobnej toksycznej relacji i dokładnie dostrzegam kto tutaj jest katem a kto ofiarą.Amber sprawia wrażenie wyrachowanej.Bardzo szybko zniknął tez siniak z jej twarzy. Była nawet uśmiechnięta gdy wsiadła do auta po swym pierwszym wystąpieniu .Mój znajomy jej bronił,Anna Wendzikowska pamiętam była też bardziej po jej stronie.Jakby wierzyła w to,że Johnny to zrobił.Mnie to akurat zabolało bo wystarczy spojrzeć w jego oczy i to jak wygląda.Co ta kobieta mu zrobiła.To był skok na jego kase.Johnny zatracił sie w tej miłości... a dla niej to była wyrachowana gra.Wkurzyło mnie też ,że grała w produkcji Aquamana a Johnny już wtedy potracił kontrakty.To było niesprawiedliwe bo przyznała po fakcie ,że ona również stosowała przemoc na Johnnym!Sądze,że jako kobiecie było jej łatwiej czarować mężczyzn,różnych producentów by utrzymać sie w tej produkcji jak najdłużej.Ruch Me Too również nie ułatwiał sprawy.W Hollywood wszystko stoi teraz na głowie.Każdy boi sie oskarżenia o rasizm lub przemoc bo to rowna sie już koniec kariery.Żal mi strasznie Johnnego.Poszedł za instynktem i to była pomyłka.Tak bywa w życiu.Z Vanessą od dłuższego czasu nic go nie łączyło także oszalał na punkcie innej kobiety.Miał prawo.Każdy ma prawo do zmiany życia jeśli nie jest szczęśliwy i mu czegoś brakuje.Każdy człowiek próbuje swego szczęścia.Johnny trafił jednak na złą,wyrachowaną,narcystyczną osobe która jest wampirem energetycznym.Zniszczyła mu życie i zapamięta to już na całe życie.Życze mu by wyszedł na prostą .Oby jakiś producent dał mu szanse na odbudowe kariery.Będzie ciężko ale może zdarzy sie cud.