Johnny Depp jednak może być nazywany "ŻONOBIJCĄ"! Amber Heard triumfuje

To małżeństwo było toksyczne a w ich domu dochodziło do skandalicznych zachowań jednej i drugiej strony, Johnny uderzył Amber przed ślubem, na co liczyła wychodząc za damskiego boksera, alkoholika i narkomana? Przecież chyba nie na to, że się zmieni...(błędne myślenie wielu kobiet "jak się ożeni, to się odmieni"). możliwe, że naprawdę chciał być jej wierny, ale gdy dowiedział się o jej zdradzie zaraz po ślubie z Elonem Muskiem, to wpadł w szał...Miał tyle pięlnych kobiet, ale chyba Vanessa była najbrzydszą z nich. Nie szkoda mi ich wszystkich, one dla pieniędzy zniosą wiele...