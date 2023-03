Psychiatra zdiagnozował u Harry'ego pewne zaburzenie. Lekarz wyciągnął wnioski z autobiografii księcia

hmmm 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Mam do was pytanie: Rzuciłem prace w korpo - wywalilem kupę kasy i wyjechałem za granice i doszłem do wniosku ze w domu było mi najlepiej, ze bym chciał powrócić to szarej dobrej rzeczywistości i ze jednak tej wielkiej kariery o której marzyłem mi do szczęścia nie potrzeba. Niestety ta cala akcja pochłonęła kupę kasy a pracy w korpo może i nawet nie znajdę jeszcze raz takiej. Co robić? Strasznie żałuje, ale z drugiej strony gdybym nie zaryzykował bym dalej nie wiedział czego chce ...