Psycholożka tłumaczy zachowanie Marcina Hakiela po rozstaniu: "Kochał żonę, więc będzie w tej ŻAŁOBIE dłuższy czas"

Cierpienie po rozstaniu w dużej mierze przypomina to po śmierci osoby bliskiej. Wygląda na to, że on żonę kochał, będzie więc w tej żałobie dłuższy czas. A opowiada o tym, bo chce się wygadać, chce, żeby to było ważne dla innych także. Ujawnianie tego, co czujemy, jest dla nas ważne i lecznicze. To mu więc też pomaga. Wspominanie tych dobrych chwil to nie powód do niepokoju. Wręcz przeciwnie, to rzadki przypadek mężczyzny, który nie wstydzi się swoich uczuć - mówi Miller dla Faktu.