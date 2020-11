Pudelek przypomina: Sławomir Świerzyński nie pracowałby za 10 tysięcy miesięcznie. "TO ZA MAŁO"

gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Bardziej od jego wypowiedzi zadziwia mnie to w jakich okolicznościach poznał żonę i jak szybko zrobił jej dziecko... Dziewczyna miała wtedy ledwie 16 lat gdy zaszła w ciąże (!!) a Świerzyński był jej opiekunem na obozie harcerskim. Wyobrażacie sobie teraz taką sytuacje? Dorosły chłopak, opiekun grupy harcerskiej romansuje z nastolatką? Masakra. Już nie wspomnę o tym że potem i tak zdradził swoją małżonkę i dorobił się kolejnego dziecka z inną kobietą XD On jak widać lubi sobie w życiu poszaleć więc może to naturalne że cięgle brakuje mi kasy.