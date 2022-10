PUDELEK WSPOMINA: Marcin Hakiel ROK TEMU pod zdjęciem Cichopek i Kurzajewskiego: "Nie powiem, żebym NIE BYŁ ZAZDROSNY" (FOTO)

Anna 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

nic nie jest bez przyczyny... Widocznie w małżeństwie Hakiela i Cichopek nie działo się najlepiej, skoro nie mogą być dla siebie atrakcyjni na tyle, by być razem... Wiadomo, że Katarzyna Cichopek była mocno zaangażowana w sprawy małżeństwa, wiele w nie wniosła entuzjazmu i własnej pracy. Ma także swoje pasje i postanowiła nie rezygnować z nich, ma do tego prawo. Problemem jest chęć degradacji i zniesławienia tej kobiety, która chce żyć swoim rytmem, a jednocześnie chronić swoje dzieci i własną prywatność. Postawa byłej żony Kurzajewskiego jest nie do przyjęcia, jestem nią zniesmaczona; kobieta pokazała się od najgorszej strony, a przyświeca jej, jak sądzę, mściwość i chęć wdeptania w ziemię byłego partnera. Fe.... Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Jest pilna potrzeba większego dystansu do tego, co się dzieje. A Hakiel nie jest znowu takim niewiniątkiem, na jakiego się promuje