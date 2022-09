Qczaj wspomina swój występ w "Tańcu z Gwiazdami" i duma: "Może dostalibyśmy WIĘCEJ, gdybym tańczył Z FACETEM"

Erra 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Przecież powiedział prawdę. Nie da się ukryć, że przez to, że są pierwszą taką parą, to mogą liczyć na większe wsparcie. Piasek to mało z fotela nie wyskoczy z ekscytacji. I nikt tego tam nie ukrywa, jak to oni ważną misję spełniają. Gdyby Jacek tańczył z kobietą, to na pewno nie byłoby aż takich zachwytów. Żaden z jurorów nie może też sobie pozwolić na ostrzejszy komentarz, co do tańca, bo i tak zostanie uznany za osobę uprzedzoną. Nieważne jak merytoryczna będzie ta osoba. Jeśli na front wystawia się swoją orientację, to nie da pominąć się tego aspektu. Bardzo łatwo jest zagrać kartą orientacji i zniszczyć komuś życie. Macie takiego pracownika, jest najgorszy, musicie go zwolnić, a on was oskarża o homofobię, robi się zamieszanie w mediach i żyjemy w takich czasach, że pod naciskami firma Was wywali, bo szef czy szefowa nie mogą dyskryminować. Nikogo nie będzie interesowało to, że to był najsłabszy pracownik.