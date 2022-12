Radosław Majdan wspomina spotkanie z SIOSTRĄ Cristiano Ronaldo: "Tu mam jej nogi, tu mnie ŚCISKA..."

Tegoroczny mundial przyniósł wiele zaskoczeń. Z mistrzostwami świata pożegnały się bowiem drużyny, które niejednokrotnie typowane były do zwycięstwa. Smakiem obejść musiał się również Cristiano Ronaldo po tym, jak Portugalia przegrała z Maroko. Widać było, że porażka wyjątkowo dotknęła piłkarza, bo z murawy schodził zapłakany. Trzeba przyznać, że dla jednego z najlepszych piłkarzy na świecie to smutne zakończenie przygody z mistrzostwami świata. Mówi się bowiem, że to ostatni mundial Cristiano . Sam Ronaldo na swoim Instagramie pisał, że zdobycie tytułu mistrza świata dla ojczyzny było jego największym marzeniem, którego nie udało mu się spełnić.

Moja historia związana z Cristiano Ronaldo jest taka. Kiedyś byłem na meczu, to był chyba półfinał Mistrzostw Europy na Stadionie Narodowym. Byłem zaproszony do loży VIP i obok nas siedzieli Portugalczycy, a na stadionie jest tak, że masz swoje miejsca siedzące, ale jak wchodzisz na tzw. taras, to już nie ma ogrodzenia i można się, że tak powiem, mieszać. Nagle Cristiano Ronaldo strzela bramkę, a ja stoję na drodze jakiejś Portugalki, która skacze na mnie, ściska mnie. Tu mam jej nogi, tu mnie ściska i cieszy się po bramce. I do mnie mówi za chwilę: "Słuchaj, bardzo cię przepraszam, ale jestem jego siostrą i strasznie się cieszę, że Cristiano strzelił bramkę". Tak poznałem siostrę Ronaldo - opowiadał.