Rafael Nadal z ciężarną żoną wypoczywają na prywatnym jachcie wartym ponad 20 MILIONÓW ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Sukcesy zawodowe tenisisty idą w parze również z tymi prywatnymi. Nadal już niedługo zostanie po raz pierwszy ojcem . Podczas jednej z konferencji prasowych Rafael podzielił się radosną nowiną, wyznając przy okazji, że nie wpłynie to na jego karierę zawodową.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zostanę ojcem. Nie wiem, jak to wpłynie na moje życie, bo nie mam doświadczenia, ale nie sądzę, żeby to zmieniło moje życie zawodowe - powiedział.