Rafał Brzozowski zamieszkał na WYCIECZKOWCU. Będzie tam śpiewał i zarabiał w dolarach...

Spasł się. Na siłę będą go słuchać. Jakoś nikt za nim nie tęskni. Narcyz, o wielkim ego. Lizus Jacka Kurskiego. Przede wszystkim, on nie ma talentu. Żeby śpiewa.misi się nauczyć poszczególnych piosenek. Na biesiadach fałszował, co niemiara. Program Jaka to melodia, prowadził źle. Nie przepadam za Robertem Janowskim, ale on ma to coś. Nie musi się wysilać, żeby zanucić piosenkę. Wszyscy uczestnicy The Voice Poland, śpiewają bardzo dobrze. Rafał Brzozowski, do pięt im nie sięga. Korona mu spadła. Czuł się królem telewizji. Do śpiewu zatrudnił Izabelę Krzan, która nie ma za grosz umiejętności piosenkarkich. Śpiewać powinni ci, co potrafią.