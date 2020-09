Rafał Collins tłumaczy, dlaczego zdecydował się DAĆ PRACĘ Tomkowi Komendzie

Gdy znani z TVN bracia Grzegorz i Rafał Collins usłyszeli o trudnej sytuacji Tomasza, postanowili mu pomóc i zaproponowali mu zatrudnienie. Komenda wybrał pracę na rzecz fundacji braci Collins - wkrótce obejmie stanowisko specjalisty do spraw adaptacji społecznej osób niesłusznie skazanych . W rozmowie z WP Rafał Collins zdradził, dlaczego wyciągnął pomocną dłoń do Komendy.

Nam też kiedyś ktoś bardzo mocno pomógł, bardzo często czerpaliśmy pomoc od innych ludzi. Uważamy, że szczęścia w życiu się nie posiada na stałe, my szczęście tylko pożyczamy. Należy podać je dalej, wtedy do nas wróci. Nie jest to prosty też dla nas proces, nie ukrywamy. Nie ukrywam, że jest to dla nas wyzwanie, ale mamy wielką wiarę w Tomka - wyznał Collins.