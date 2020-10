Rafał Collins ODRZUCA propozycję pojedynku z Danielem Martyniukiem: "WIĘKSZA WALKA BYŁABY Z MUCHĄ"

..... 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Daniel nie widzi problemu, w sobie a w innych, to inni są ci źli, winni. On jest bardzo uzależniony. Nic z tego, z niego nie będzie. On się nie zmieni. Powinni wszyscy go zostawić. Za dużo szumu jest wokół D i on robi szum. Ignorować trzeba. Takimi jak on nie warto się przejmować. Ja go nie żałuję. Mam powody. On nie zasługuje na pomoc, zaintersowanie, to mięczak, co nic w życiu sam nie osiągnął, bez szacunku do siebie i innych. Wkurza mnie. Ten temat męczy. Dość.