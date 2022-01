Rafał Grabias komentuje aferę wokół "Królowych Życia": "Ci ludzie to NIEWŁAŚCIWY wzór do lansowania"

Wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, ale na pewno jest to niewłaściwy wzór do lansowania. Ludzie później bardzo naśladują te osoby. Dorośli mają troszeczkę łatwiej, bo potrafią zweryfikować, co jest dobre, a co złe, natomiast młodzież nie bardzo i nie widzą w tym nic złego. Popełniać błędy to jeszcze nic złego, natomiast ci młodzi ludzie bardzo się wzorują na takich osobach. (...) Tutaj wielka praca przed producentami, przed stacją telewizyjną, żeby lepiej dobierali tych ludzi i jednak zastanawiali się, jaka jest ich przeszłość - mówi Grabias w rozmowie z Pudelkiem.