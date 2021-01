Rafał Grabias pozuje z Gabrielem Sewerynem i "księżniczką"! "KOCHAJMY SIĘ I SZANUJMY" (FOTO)

Duda 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To co ich łączy, to ogromne parcie na szkło i szukania łatwych pieniędzy w show-biznesie .Robią wszystko, by byli kontrowersyjni i zauważeni i żeby ktoś ich zatrudnił do jakiegoś programu ..W końcu markowe ciuchy kosztują ..