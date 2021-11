Rafał Maślak świętuje chrzciny córki. Internautka grzmi: "Unfollow ode mnie za TAKIE RZECZY"

Kinga 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i po co ten hejt... Jestem niewierząca i nie ochrzcilabym dziecka albo inaczej nie ochrzczę jeśli się na nie zdecyduję, ale nie zamierzam krytykować tych, którzy to robią. Każdy ma prawo do tego by robić co chce. Nie lubię jak mi się coś narzuca i sama też nie zamierzam tego robić. Polska i tak szybko się laicyzuje.( to dobrze) I nie tędy droga, żeby kogoś krytykować bo to pożywka dla prawicowych fanatyków.