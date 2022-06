Rafał Trzaskowski PRZEPRASZA za nazwanie się "DUP*ARZEM": "Słownictwem przeniosłem się do czasów liceum"

💙💜❤️ 19 min. temu zgłoś do moderacji 42 0 Odpowiedz

Redukowanie kobiet do "d*p" jest strasznie dehumanizujące. Chwalenie się że było się "d*piarzem" to nie jest podwód do dumy. Jakby odwrócić sytuację i to kobieta pochwaliła się podobnymi przygodami to zostałaby zjechana od góry do dołu za rozwiązłość to po 1. Po 2 uderza też bezrefleksyjność i hipokryzja Trzaskowskiego który z jednej solidaryzuje się z kobietami podczas strajku kobiet a z drugiej wyraża się o kobietach bardzo przedmiotowo. Śmieszne jest też że uznaje "bawidamka" niemal za obelgę a "d*piarza" już nie. Niech sobie następną kampanię oprze na haśle "nie bawię się z damami, bawię się z d*pami".