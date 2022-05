Rafał Trzaskowski wspomina młodość i "KOPULODROM" Michała Żebrowskiego na Powiślu... Taki przyjaciel to skarb?

Teraz gdy Rafał Trzaskowski postanowił przyjąć zaproszenie do podcastu Wojewódzki&Kędzierski, o ich serdecznej przyjaźni zapewne znów się zrobi głośno. Nie jesteśmy tylko pewni, czy w taki sposób, w jaki by oczekiwali. Zaczęło się dość niewinnie, bo od wyznania, że w przeszłości panowie wykłócali się o dziewczyny. O jedną zdarzyło im się nawet pobić.

O jedną się kłóciliśmy i biliśmy się. Michał wygrywał do momentu, kiedy nauczyłem się kilku chwytów judo. Kiedy zrobiłem mu Osoto-gari, taki rzut przez bark, poleciał, nabrał szacunku, zawarliśmy pakt i od tej pory byliśmy już nierozłączni - wspomina prezydent Warszawy i dodaje, że obaj mieli inne sposoby na podryw: Mieliśmy zupełnie inny styl. W podrywaniu też. On był bardziej żulerski niż ja, nie był bufonem. Miał pakę kumpli i był jednym z prowodyrów złego zachowania.

Jeśli więc sądziliście, że Rafał będzie próbował tłumaczyć młodzieńcze wybryki kolegi i walczyć z łatwą bawidamka, którą od lat mu przylepiano, to jesteście w błędzie. Jak dowiadujemy się ze wspomnianego podcastu, czasy szkolne były dla aktora okazją do wielu romansów , a przyszły prezydent był powiernikiem jego tajemnic. Tak mu się przynajmniej wydawało...

Na tym nie koniec, bo Trzaskowski skomentował też sprawę tego, co miało się dziać w mieszkaniu Żebrowskiego na Powiślu. Wielu nazywało je "kopulodromem", co, jak widać, nie było bezpodstawne. Rafał zapewnia jednak, że sam nie był zainteresowany "stylem życia" kolegi, bo miał "bardziej konserwatywne podejście" do związków, a jego wizyty we wspomnianym "kopulodromie" ograniczały się do rozmów o Szekspirze.