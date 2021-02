Rafał Trzaskowski wykazuje się dystansem w koszulce Jamiroquai: "W domu nikt NIE ZMIENIA MUZYKI"

Ordo luris 10 min. temu zgłoś do moderacji 11 5 Odpowiedz

Jedyny argument trolli z pis leje się do Wisły ale to ze zakazali całkowicie aborcji i wasze córki będą zmuszane do rodzenia dzieci bez głowy już jest ok i to ze Emilewicz chce zakazu badań prenatalnych żeby kobiety nie wiedziały o wadach płodu. A czarnek zakazu antykoncepcji pisze w edukacji ze antykoncepcja to morderstwo a ojciec z torunia powiedział po wyroku tk: trzeba teraz zakazać antykoncepcji bo kobiety stały się rozwiązłe. Rząd współpracuje teraz z ordo luris, oni chcą tez zakazu rozwodów i kary dożywocia za aborcje i wielu innych bardziej pomylonych rzeczy niż nawet w szariacie