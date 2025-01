Rafał Trzaskowski zjadł obiad z Zenkiem Martyniukiem! "To naprawdę przesympatyczny człowiek"

Rafał Trzaskowski spotkał się z Zenkiem Martyniukiem

Myślicie, że to początek długiej, pięknej przyjaźni? Ciekawe, co na to Jacek Kurski... Przypomnijmy, że Zenon Martyniuk w czasach jego prezesury w TVP był jednym z najczęściej występujących wykonawców podczas licznych koncertów telewizyjnych. Mało tego, w czerwcu ub. r. polityk dołączył na scenie do piosenkarza w trakcie pikniku rodzinnego w Wyszkowie poprzedzającego jego start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Serdeczną relacją cieszą się też ich żony, Danuta Martyniuk i Joanna Kurska, które nie szczędzą sobie komplementów pod zdjęciami publikowanymi w sieci.