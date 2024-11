Rafał Trzaskowski na zdjęciu z młodości. Tak wyglądał, gdy miał 17 lat

Zrujnował nam Warszawę !!! Sfałszowali wybory, bo nagle tyle tysięcy osób po meldunek do stolicy. To prezydent SŁOIKÓW, ale nie Warszawiaków. Okradł miasto, pieniądze wyrzucane są w błoto. Drzewa posadzone z Niemiec, strefa relaksu za milion to tak naprawdę darmowe palety z magazynów. Jak szambo do Wisły wpuścił to uciekł na zwolnienie lekarskie. I to ma być prezydent Polski????!! 😠 Poczytajcie i zainteresujcie się kandydatami. Są inne partie i inni LEPSI kandydaci