Rafał Zawierucha WZIĄŁ ŚLUB?! Pokazał zdjęcie z panną młodą: "Amor wystrzelił i trafił w nas" (FOTO)

Ania 20 min. temu zgłoś do moderacji 36 19 Odpowiedz

Słuchajcie, jestem katoliczką, wierzę w Boga, jego Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie, ale też, niestety, w potępienie i piekielne męki. Zawsze podkochiwałam się w Panu Rafale, wierzyłam, że kiedyś go poznam i w sobie rozkocham. Po lekturze tego artykułu, czuję się, jakbym zderzyła się z tramwajem :(. Jakby mnie ktoś uderzył w twarz workiem pełnym cegieł. Jak myślicie - to czysto teoretyczne pytanie, o odpowiedź proszę wyłącznie osoby wierzące, czy jeżeli ktoś byłby zdruzgotany jakimś dramatem i nie potrafił zwalczyć poczucia beznadziei i przygnębienia, i ten ktoś zakończyłby swoje życie, to trafiłby do piekła, czy mógł liczyć na wyrozumiałość Pana Boga, ze względu na okoliczności łagodzące (psychiczny ból nie do zniesienia) :(