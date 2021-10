Rami Malek wspomina pogawędkę z księżną Kate: "ZBIŁEM JĄ Z TROPU"

Filmy o Jamesie Bondzie od ponad pół wieku są jedną z najbardziej dochodowych serii na świecie, a każda kolejna część to murowany hit. Na najnowszą odsłonę przygód Agenta 007 czekano aż pięć lat.

Na premierze pojawiła się plejada gwiazd. Wśród nich Rami Malek , zdobywca Oscara za rolę Freddiego Mercury'ego w filmie "Bohemian Rhapsody". Teraz możemy go oglądać właśnie w "Nie czas umierać, gdzie wciela się w rolę Safina - czarnego charakteru.

W najnowszym wywiadzie w "Jimmy Kimmel Live!' Malek opowiadał, że premiera "nowego Bonda" to nie pierwszy, raz kiedy miał okazję przebywać w towarzystwie "royalsów". Wcześniej spotkał ich na rozdaniu nagród BAFTA, w tym samym roku, gdy urodził się książę Louis. Aktor uciął sobie wówczas pogawędkę z księżną Kate.

Fascynujące jest to, że oni tak ciężko pracują, aby poznać wszystkich i mieć na ich temat wiedzę. Widać, że odrobili pracę domową. W pewnym momencie po prostu spojrzałem na księżną Kate i powiedziałem: "To musi być bardzo męczące". A ona zaskoczona odpowiedziała: "Dlaczego?". Odparłem: "Niedawno urodziłaś dziecko, prawda? Jak sobie radzisz?". Na to ona w najbardziej królewski, elegancki sposób odbiła piłeczkę: "A jak ty się masz?".