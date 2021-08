TYLKO NA PUDELKU: Ramówka TVN trwa w najlepsze, a Małgorzata Rozenek... nagrywa śpiącego Radzia. Czemu nie przyszła?

W czwartkowy poranek niemal wszystkie gwiazdy TVN zjechały się do Warszawy na uroczystą prezentację jesiennej oferty stacji. Wśród prowadzących poranne programy śniadaniowe i jurorów talent show zabrakło jednak pewnej osoby, która przynajmniej do niedawna uważana była za jedną z najcenniejszych nabytków w stajni Edwarda Miszczaka . Wielką nieobecną ramówki była mianowicie Małgorzata Rozenek .

Pomyśleć by można, że przed udziałem w hucznej imprezie TVN-u Małgosię powstrzymały obowiązki zawodowe lub przeprawa kamperem po Szwecji. Nic bardziej mylnego. Rozenek spała sobie smacznie do południa , o czym nie zapomniała poinformować fanów na Instagramie.

Jak udało nam się dowiedzieć, powód nieobecności Rozenek na czwartkowym evencie stacji jest dość prosty. Mianowicie żaden z programów Małgosi nie pojawi się w jesiennej ramówce TVN. Fani Rozenek muszą jeszcze odrobinę poczekać na powrót swojej idolki na mały ekran. Zdjęcia do nowego programu z jej udziałem rozpoczynają się dopiero we wrześniu, zobaczymy go więc pewnie najwcześniej za kilka miesięcy.