Viki Gabor zasłania się okularami przed blaskiem fleszy na ramówce TVP. Ładnie się wystylizowała? (ZDJĘCIA)

Ona 32 min. temu

Ostatnio oglądałam Szansę na Sukces z jej udziałem. To dziecko nie potrafi poprawnie po polsku złożyć zdania. I te wstawki angielskie co drugie słowo.... No słabo. Dziewczyno, do szkoły biegiem zamiast na ramówkę!!!