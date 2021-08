Raper Fetty Wap opłakuje śmierć czteroletniej córki: "Kocham cię najmocniej na świecie"

Tycjana 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

6 dzieci ,każe z inną więc raczej się nia nie zajmował i z tego co widzę nawet po śmierci sobie jara więc jeśli, to nie był powód, żeby vhoc na chwile otrzeźwieć, to chyba nie ma takiej tragedii. Dziecka szkoda ale tata to chyba bardzo nie ciepi.