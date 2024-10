Razem z Trinny odmieniały oblicza kobiet. Tak DZIŚ wygląda Susannah Constantine. Przyszła na premierę filmu z córką

Kilkanaście lat temu, gdy programy o tematyce modowej dopiero stawały się popularne, to właśnie Trinny i Susannah robiły prawdziwe show na ekranach. Ich przemiany odbijały się szerokim echem, a kobiety mogły inspirować się poradami charyzmatycznego duetu. Trinny Woodall i Susannah Constantine zrobiły również furorę w Polsce. Brytyjki edukowały bowiem Polki, jak się ubierać i przeprowadzały szokujące metamorfozy na naszych rodaczkach.

Gdy ich współpraca dobiegła końca, panie rozeszły się w swoje strony. Susannah pozostała jednak aktywna w show-biznesie, choć już nie z tak spektakularnym efektem, jak przy programach z udziałem Trinny. Próbowała swoich sił w pisarstwie, co spotkało się z ciepłym odbiorem publiki.

Nie da się ukryć, że Constantine ma o czym pisać, bo jej życie nie zawsze było jak z bajki. Kilka lat temu na łamach podcastu "My Mate Bought A Toaster" wyjawiła, że zmagała się z chorobą alkoholową .

W tamtym czasie, jako nałogowiec, często obwiniałam innych o swoje zachowania. Myślałam, że to mój mąż jest pasywno-agresywny, ale tak naprawdę to ja taka byłam i zrozumiałam to dopiero podczas rekonwalescencji. Byłam okropna, agresywna - a mój mąż musiał z tym żyć - opowiadała.