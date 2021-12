Rebel Wilson odradzano schudnięcie! "Przecież zarabiałam miliony, będąc zabawną GRUBĄ DZIEWCZYNĄ"

Blap 17 min. temu zgłoś do moderacji 30 0 Odpowiedz

To że mając nadwagę akceptuję swoje ciało, nie oznacza że nie mam zamiaru się odchudzać. Akceptacja jakieś cechy nie oznacza automatycznie jej kochania. Nikt nie kocha być grubym. Akceptacja oznacza po prostu że nie będę się karać za to jak akurat w danym momencie życia wyglądam. Że będę dbać o to ciało mimo kg. Ja obecnie z powodu choroby mam zatrzymany metabolizm. Jak mówi moja endokrynolog "tyję na widok liścia sałaty". Czeka mnie długie leczenie by go odblokować. I czy w tym czasie mam się umartwiać że noszę rozmiar 44? Nie, mam zadbać o swoje zdrowie.