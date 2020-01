Refleksyjna Ewa Minge porównuje marzenia do trudów macierzyństwa: "Kalekie dziecko bywa większym darem i nauczycielem miłości od tego udanego"

Mala 8 godz. temu zgłoś do moderacji 33 1 Odpowiedz

Co ona może wiedzieć o niepełnosprawności nie wie chyba naprawdę co to jest cierpienie moja mama była po udarze leżąca Ja córka mając 4dzieci musiałam sobie radzić nie spać po nocach przenosić z łóżka na lozko zmarnowałam życie mąż wyjechał mnie zostawił to jest poświęcenie 11lat ale dzieci odrosły pochowałam mamę i wyjechałam do corki do stanów pracuje odpoczywam ale koszmar jaki przeżyłam to tylko Ja i moje dzieci wiedza