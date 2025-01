Renata Dancewicz porzuciła wiarę już jako 11-latka. "Wychodziłam w niedzielę "do kościoła". Szłam sobie do knajpki albo do parku"

@Francja: transseksualna ofensywa brnie do przodu, ze wsparciem państwa #depopulacja #Francja #inżynieria społeczna #lewica #marsz przez instytucje #rewolucja antropologiczna #rewolucja społeczna #tranzycje #walka z rodziną. Francuska Rada do spraw Zdrowia Publicznego (HAS) zaleciła umożliwienie wszystkim chętnym po 16. roku życia dostępu do bezpłatnej ingerencji hormonalno-chirurgicznej, nazywanej tranzycją bądź „zmianą płci”. Wysoka Władza ds. Zdrowia przedstawiła raport sugerujący, że nieodwracalna procedura miałaby zostać objęta ubezpieczeniem społecznym, uproszczeniem formalności, a 16-latek nie musiałby mieć zgody rodziców. W przypadku ich sprzeciwu, groziłyby im problemy prawne z odebraniem opieki nad dzieckiem włącznie. Francja powoli staje się „epigonem” takich „postępowych rozwiązań”. Na całym świecie widać tendencję odwrotną. Lekarze, naukowcy, ale też politycy dostrzegają po latach spustoszenia psychiczne i szkody, jakie sieje „moda na tranzycję”. Pojawiły się liczne świadectwa osób, które unieszczęśliwiły siebie i i otoczenie „zmianą płci”. W Szwecji czy Wielkiej Brytanii zakończono przepisywanie nieletnim preparatów blokujących dojrzewanie. Z kolei w USA wygrana Donalda Trumpa może ograniczyć liczne ekscesy związane z dopuszczaniem transseksualistów do sportu czy miejsc publicznych zarezerwowanych dla kobiet. W przeciwieństwie do środków ostrożności przyjętych przez inne kraje europejskie, Francja brnie w odwrotnym kierunku. „Transtożsamość nie jest już uważana za patologię” – przekonują autorzy raportu, który m.in. przedstawia zalecenia dotyczące „dobrych praktyk dla lekarzy i opiekunów, którzy będą wspierać osoby pragnące dokonać zmiany płci”. Okazuje się, że za zainteresowaniem HAS tematem zmiany płci, stoi grupa trans-aktywistów, których stowarzyszenie zaproszono do grupy roboczej Rady. Metody są zawsze te same. Najpierw „tolerancja” wobec zjawiska, później narzucanie swoistej mody – zwłaszcza wśród młodzieży – na „tranzycję”, a co za tym idzie zakłócenie procesów identyfikacji płciowej w okresie dzieciństwa i dojrzewania. Na końcu pada żądanie zmian prawnych. Pierwszy jest zawsze walec transpropagandy. Warto tu zwrócić uwagę np. na ciągłe zmiany edukacji seksualnej w szkołach, nacechowane m.in. „transafirmatywnością”. Dochodzą do tego wzorce popkultury, a także cała oprawa medialna, z którą na co dzień styka się dziecko. W szkołach trwa niemal „wyścig” z rodzinami o dzieci oraz ciągłe próby zamiany pomocniczej roli państwowej edukacji na rolę głównego „wychowawcy”