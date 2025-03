Renata Pałys usprawiedliwia gwiazdy narzekające na niską emeryturę, mówiąc, że to wina systemu. "Naprawdę nie było z czego odkładać"

Tak w to trzeba wierzyć, jak w opowieści Cugowskiego, że za PRL jakoby nie było takiego zawodu, jak muzyk estradowy, to jak on biedaczek mógł na emeryturę odkładać? A w Internecie był skan legitymacji jego kolegi z Budki Suflera z lat 80-tych, legitymacji... muzyka estradowego. Któregoś gitarzysty (ale nie "Mechanika" Jureckiego). Były w PRL oficjalne komisje, centralna oraz wojewódzkie - i co jakiś czas na uprawnienia można było zdawać egzamin. Tylko nie wystarczało zawyć do mikrofonu czy zagrać na gitarze, a była też część teoretyczna egzaminu. Kolega gitarzysta wiedzę o nutach, tonacjach itp. posiadał (a Cugowski nie) - i po prostu egzamin zdał, uprawnienia otrzymał, legitymację dostał! Ok. 1984r. ! A to dawało możliwość domagania się wyższego wynagrodzenia od organizatorów.