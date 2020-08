Reżyser "Mission Impossible" komentuje kontrowersje wokół mostu w Pilchowicach: "Nigdy nie mieliśmy w planach WYSADZENIA zabytku"

Amerykanie chcą wysadzić zabytkowy most w Polsce. "Zbrodnia dla regionu"

Nigdy nie mieliśmy w planach wysadzenia 111-letniego zabytku - wyjawił. Chociaż wątpiliśmy, że coś takiego jest w ogóle możliwe, rozpoczęto szerokie poszukiwania na wypadek, gdyby jakikolwiek kraj na świecie miał akurat most, którego trzeba by było się pozbyć.

Obecny most w Pilchowicach nie powstał w całości w 1906 r., będąc w rzeczywistości częściowo zniszczony przez wycofujących się Niemców w czasie II wojny światowej, zanim został odbudowany (obecny most jest bowiem jednym z dwóch bardzo podobnych w okolicy, z których żaden nie jest zabytkiem chronionym).

Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, mogąc pomóc - dodał. W trakcie zdjęć do filmu ekipa filmowa miała "przy okazji" zniszczyć tylko te wybrane fragmenty mostu, które tak czy inaczej miały zostać usunięte. To nam odpowiadało. Mieliśmy również plany zrekompensowania wszelkich szkód, jakie mogłaby spowodować konieczna rozbiórka mostu. Ludzie, z którymi rozmawialiśmy, byli podekscytowani perspektywą sprowadzenia dzięki nam dużej produkcji filmowej do Polski oraz zasobów, które wniosłaby ona do lokalnej gospodarki (Polska właśnie uruchomiła nowy filmowy program motywacyjny i było to na rękę, aby znany projekt promował rodzimą branżę filmową). Byli również zachwyceni, że zrobimy tym samym miejsce dla nowego mostu, który w przeciwnym razie mógłby nie zostać odbudowany i może dzięki temu uda się skłonić rząd do rewitalizacji linii kolejowej.