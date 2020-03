Reżyser "W lesie dziś nie zaśnie nikt" wyznaje: "Nie wiedziałem, kim jest Julia Wieniawa"

Julia Wieniawa z pewnością należy do najbardziej zapracowanych polskich celebrytów. 21-latka regularnie pojawia się w kolejnych produkcjach filmowych i telewizyjnych, a niedawno przygotowywała się również do debiutu na deskach teatru. W ubiegłym tygodniu swoją premierę miała mieć kolejna produkcja z udziałem Julki, W lesie dziś nie zaśnie nikt. Niestety ze względu na szerzącą się pandemię koronawirusa premierowy pokaz pierwszego polskiego slashera został przesunięty.

Ja się wychowywałem na slasherach, na kinie grozy klasy B, na horrorach, które nie traktowały się w stu procentach poważnie. To jest taka miłość od zawsze (...) Horror to gatunek kina, którego w Polsce nigdy nie było i zawsze mnie to bolało, jako absolutnego fascynata. No bo dlaczego mamy mniej gatunków kinematografii niż inne kraje? - zastanawiał się reżyser.