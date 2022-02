Rihanna eksponuje ciążowy brzuszek, przybywając z ASAP Rockym na pokaz Gucci (ZDJĘCIA)

Nim 44 min. temu zgłoś do moderacji 177 10 Odpowiedz

Po co ten koncert??? Wystarczyło, żeby wszystkie telewizje puściły pasek z numerem konta na wpłaty, plus zbiórka rzeczy, leków, śpiworów, kocy, suchego prowiantu w określonych punktach w całej Polsce . To by więcej pożytku przyniosło, niż te całe koncerty. Urzędy wojewódzkie, powiatowe i gminne powinny być otwarte jakieś jedno pomieszczenie udostępnić i ich pracownicy (na zmianę) pro bono powinni przyjmować potrzebne rzeczy dla Ukrainy. Czy tak ciężko to zrobić samorządowcy???