Rihanna i A$AP Rocky widziani RAZEM na lotnisku w Barbadosie! (ZDJĘCIA)

Rihanna i A$AP Rocky są ostatnio na językach całego świata za sprawą plotek o zdradzie, której miał dopuścić się muzyk. Współpracownik Vogue'a zamieścił sensacyjnego tweeta, który wydawał się na tyle wiarygodny, że podchwyciły go media na całym świecie. Reper miał rzekomo zdradzić artystkę z jej koleżanką i pracownicą Aminą Muaddi. Co ciekawe Riri przestała w tym czasie obserwować projektantkę na Instagramie, co, jak wiemy, w obecnych czasach jest dość wymownym gestem.