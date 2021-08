Robert Biedroń powinien porzucić politykę dla show biznesu? "Nagrywa śmieszne Tik Toki" (WIDEO)

Technik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 48 9 Odpowiedz

Ach to ten Biedroń, który obsmarowuje Polskę i Polaków na forum UE kiedy tylko uda mu się dorwać do mikrofonu. Już tam wszyscy oczami przewracają, kiedy on zaczyna tę swoją śpiewkę jak to geje mają ciężko...🙄